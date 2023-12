REPORTAGE - "On est comme des zombies" : dans le Pas-de-Calais, le désarroi des sinistrés des inondations

Le Pas-de-Calais a subi en novembre des crues et des inondations sans précédent depuis plus de vingt ans. Quelle est l'ampleur des dégâts ? Les habitants et les entreprises ont-ils retrouvé une vie normale ? Une équipe du JT de TF1 est retournée dans des communes toujours sous les eaux près de Saint-Omer.

À Clairmarais (Pas-de-Calais), l'eau est encore présente, elle semble lécher les murs du café où travaille et vit Christine Missiaen. "Regardez, tout le crépi s'en va", montre-t-elle dans le reportage en tête de cet article. Elle habite chez son compagnon : impossible de rester sur les lieux. Un mois après la première crue, l'émotion est vive : "Ça laisse un traumatisme, ce n'est pas demain que je vais oublier ce que j'ai vécu." Dans son café, elle n'a plus aucun client, mais aujourd'hui, elle a une lueur d'espoir. Elle reçoit un expert qui vient constater les dégâts, estimés à au moins 30.000 euros.

"50% du troupeau va être éliminé"

À Frencq, dans une ferme près de la Conche, la vie n'a toujours pas repris son cours normal. Dehors, la prairie est encore inondée. À l'intérieur, le silence règne. Les cinquante vaches de Francis Tardieu ont été accueillies par un autre agriculteur. "On a pris un coup sur la tête, depuis un mois on est un peu comme des zombies. Je ne souhaite à personne de connaître ça."

Il a pu garder avec lui ses génisses en bonne forme. Mais pour certains de ses autres animaux, l'issue sera différente. "50% du troupeau va être éliminé, à cause des maladies. Et il y en a qui ne s'en remettront pas, d'avoir changé de bâtiment notamment. Elles ne donnent plus de lait, on ne pourra pas les garder."

À Saint-Léonard, plus au nord, c'est une musique qui reprend, pleine de promesse. Chez SIB Imprimerie, une rotative fonctionne à nouveau. Avec elle, quelques salariés retrouvent leur poste. "Ça fait du bien de reprendre, c'était compliqué de rester à la maison", confie l'un d'eux. "Il y avait aussi une perte de salaire pas négligeable", témoigne un autre.

Mais 125 personnes restent au chômage partiel. Pour qu'elles reprennent le plus vite possible, des dizaines de techniciens s'activent pour réparer les machines. Certaines pourraient ne redémarrer que dans plusieurs mois. Le patron craint de perdre une partie de ses clients, mais aussi de subir une nouvelle crue de la Liane, la rivière qui borde son imprimerie.