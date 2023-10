VIDÉO - Torrent de boue et routes emportées : la tempête Aline fait de gros dégâts à Saint-Martin-Vésubie

Dans le village plus bas, à Roquebillière, les mauvais souvenirs remontent aussi quand les habitants scrutent la rivière. "Elle est quasiment comme à l'époque de la tempête Alex, estime un homme. Elle a dû baisser déjà d'ailleurs, elle était plus grosse ce matin". "On se dit qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Il y a toujours une angoisse", confie de son côté une femme avec ses enfants, les établissements scolaires des Alpes-Maritimes ayant été fermés pour la journée.

La Vésubie a toutefois atteint son pic et l'heure est désormais à la décrue. Sur les routes, des arbres ont cédé face à la puissance des rafales de vent. Un postier se retrouve bloqué avec son véhicule face à l'un d'eux. "Il est énorme. Ça va prendre un petit moment pour le dégager", dit-il. Dans ce village et aux alentours, la plupart des habitants évacués ont commencé à regagner leur domicile.