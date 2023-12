VIDÉO - Intempéries dans les Hautes-Alpes : des villages surpris par la montée des eaux

Après les trombes d'eau de ces dernières heures, les Hautes-Alpes ont subi de grosses inondations, ce vendredi 1ᵉʳ décembre. La préfecture fait état de "dégâts importants", notamment dans les communes d'Eygliers et de Guillestre.

Le département des Hautes-Alpes, concerné ce vendredi par plusieurs alertes météo, pluie-inondation et neige-verglas, a été frappée par d'importantes intempéries. Résultat, plusieurs communes sont sous les eaux, comme à Guillestre où les portes d'un supermarché ont cédé sous la pression d'un torrent. Comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article, toute la marchandise a dévalé sur le parking et sur les routes entièrement inondées.

De nombreuses évacuations

Ce sont en fait tous les torrents du nord des Hautes-Alpes qui ont dévalé avec la fonte des neiges et les fortes pluies. Il est tombé plus de 120 millimètres de précipitation depuis plus de 24 heures, l'équivalent de six semaines de pluie. Et malgré l'eau qui continue de monter à Guillestre, un propriétaire tente de nettoyer son magasin de meubles. "On essaie de sauver le maximum de choses. C'est un peu compliqué", admet-il.

Les torrents sont sortis de leurs lits, emportant des pierres depuis le haut de la montagne. Les routes sont impraticables et un quartier a dû être évacué, notamment les habitants d'un camping, juste avant d'être inondé. Les pompiers craignent maintenant des glissements de terrain. "On voit une forte érosion en dessous du sol, au niveau des abattoirs et c'est l'eau qui ramène tout et qui enlève la terre. Donc le risque, c'est que ça s'effondre et que ça bouche la rivière", explique le lieutenant Christophe Albert du SDIS des Hautes-Alpes.

À quelques kilomètres, la commune d'Eygliers est, elle, coupée en deux. Les pompiers et les agents des routes ont dû créer une digue de sable pour détourner le torrent qui traverse la route entre Briançon et Embrun. L'eau est tout de même arrivée dans un hôtel-restaurant. "On a surtout tout surélevé pour essayer de sauver un maximum de choses et vider les placards, monter les marchandises", détaille une employée.

Il pleut toujours dans les Hautes-Alpes ce vendredi soir. La préfecture demande aux habitants d'éviter les déplacements, au moins jusqu'à ce samedi matin.