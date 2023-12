VIDÉO - "Tout est noyé" : des habitants surpris par de brutales inondations en Normandie

D'importantes intempéries ont touché la Normandie dans la nuit de lundi à mardi. Alors qu'aucune alerte météo n'avait été déclenchée, les habitants ont été surpris par des soudaines inondations près du Havre. Dans certains quartiers, comme à Montivilliers (Seine-Maritime), il y avait jusqu'à 1 mètre d'eau.

"Les meubles, les canapés, tout était noyé." Daniel ne s'y attendait pas. Cet habitant de Montivilliers (Seine-Maritime) a été victime des inondations qui ont touché la région du Havre, après les fortes intempéries survenues dans la nuit en Normandie.

"Quand on est arrivés, il y avait un mètre d'eau", raconte-t-il, ému. Le rez-de-chaussée de son appartement a été complètement inondé. "On fait tout pour avoir quelque chose, bien l'entretenir, et d'un seul coup, sans prévenir, ça nous arrive comme ça."

Dans la nuit de lundi à mardi, une rivière, la Lézarde, est sortie de son lit. En cause, une pluie continue : 60 mm d'eau sont tombés en quelques heures, l'équivalent de trois semaines de précipitations en temps normal. L'eau est montée tellement haut que les bottes ne permettent plus d'accéder certaines rues, a constaté notre journaliste dans le reportage en tête de cet article.

On ne s'y attendait pas parce que... hier, il ne pleuvait pas tant que ça. Et d'un coup on ne peut plus circuler, on ne peut plus rien faire, c'est horrible Un habitant de Montivilliers

Un riverain a été alerté par un voisin. Il vient d'acheter un logement, il était en pleins travaux. "On est partis acheter une pompe en urgence, des sacs de sable, on a fait un barrage comme on peut et puis on essaie d'évacuer l'eau", témoigne-t-il.

À quelques mètres de là, des habitants observent la scène depuis leur fenêtre. "On ne s'y attendait pas parce que... hier, il ne pleuvait pas tant que ça. Et d'un coup on ne peut plus circuler, on ne peut plus rien faire, c'est horrible", se désole l'un d'eux.

Certains commerces sont, eux aussi, sinistrés. L'eau est montée dans les caves, des réserves de nourritures ont été perdues. "On ne travaillera pas aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, pas de machine à café, pas de chocolatière… On ne peut rien faire contre les catastrophes naturelles", témoigne un commerçant.

À midi, ce mardi, plusieurs routes de la commune de Montivilliers (Seine-Maritime) étaient encore inondées. Des déviations ont été mises en place. La mairie appelle les habitants à limiter au maximum leurs déplacements.