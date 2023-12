VIDÉO - "C'est la misère" : en Dordogne, les habitants surpris par la montée des eaux

La situation est particulièrement préoccupante en Dordogne. À Montignac-Lascaux, le niveau de la Vézère est monté à plus de 5 mètres en très peu de temps. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre des habitants excédés.

Elle ne veut pas redescendre. La rivière Vézère envahit depuis deux jours le bas du village de Montignac-Lascaux (Dordogne). Elle a fermé le passage aux occupants des maisons et restaurants. "C'est d'autant plus étonnant qu'on y déjeune parfois, et quand on se dit 'même assis, il y a encore 1m50 d'eau au-dessus', c'est impressionnant", réagit un habitant, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

La situation est particulièrement préoccupante en Dordogne. Dans cette commune, le niveau de la Vézère est monté mardi à plus de 5 mètres en très peu de temps. Ceux qui vivent encore les pieds au sec surveillent le niveau de l'eau en permanence. "Je descends toutes les heures à peu près. Tous les deux ou trois ans on a le droit au même scénario, c'est comme ça. C'est la misère", se désole un autre résident.

La décrue qui s'est arrêtée ce mercredi après-midi devrait reprendre d'ici quelques heures. "Normalement il y a des poissons dans la marre du Monsieur, là ils se promènent tous dans le jardin", déplore une habitante en désignant le terrain de son voisin entièrement recouvert d'eau. Gonflés par les pluies de la journée, les ruisseaux qui alimentent la Vézère ont trop de débit, se frayant ainsi un passage dans certaines maisons.

"Ça fait quand même deux jours qu'on est comme ça. L'eau était à ras de la marche. Depuis ce matin, comme il pleut à nouveau, elle est entrée dans la maison", détaille Didier Laroche, venu rendre visite à son père, âgé de 87 ans, qui renchérit : "C'est désolant". La plupart des champs sont inondés, et le village de Saint-Léon-sur-Vézère a quant à lui perdu du terrain face à la rivière, comme le montre l'image ci-dessous.

TF1

"Ça va très vite. Là on fait du 5 km/h sans pagayer", explique le moniteur de canoë Philippe Colomy, interrogé par TF1. "On se cale au milieu de la rivière et après, on a un décor qui est complètement délirant parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas habituellement. Normalement, on est trois mètres en dessous". Les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze, ainsi que l'Isère, restent ce mercredi à seize heures en vigilance orange aux crues face à de nouvelles intempéries arrosant des sols déjà gorgés d'eau.