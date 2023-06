VIDÉO - "Oh, énorme !" : sous les éclairs avec un chasseur d'orages

On pourrait les qualifier d'inconscients, eux se disent juste passionnés. Leur terrain de jeu : les orages et leur lot d'éclairs en tout genre. Et, depuis un mois, ils sont servis. Météo-France a (encore une fois) placé, ce mardi 20 juin, 17 départements du quart sud-ouest en vigilance orange. Nicolas Gascard est l'un de ces chasseurs d'orages, comme on les appelle. Avec son appareil photo, réglé pour prendre des clichés toutes les secondes, il guette, scrute la moindre perturbation.

Le JT de TF1 l'a suivi la nuit dernière dans sa quête du cliché parfait. Et le temps presse, car l'arcus, cet impressionnant nuage noir qui se forme au moment des orages, se déplace rapidement. Les éclairs zèbrent le ciel. "Très bon. On a la structure qui est littéralement dessinée, on a vraiment la bouche de la baleine. Il y a des éclairs par moment qui vont tomber en dehors de l'orage", détaille Nicolas tout en multipliant les prises de vue. Quand tout à coup, la foudre s'abat, suivie d'un gros coup de tonnerre. "Oh, énorme, c'est tombé vraiment à côté", se réjouit-il.