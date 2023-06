VIDÉO - Jusqu'à deux mètres d'eau : après les violents orages, la Somme face aux inondations

L'orage a éclaté dimanche 18 juin, en fin d'après-midi. Sur certaines images amateur, les jardins et les routes de Woincourt, une petite commune de la Somme, ont disparu sous l'eau. Pendant la nuit, l'eau est montée jusqu'à deux mètres devant les habitations. Elle s'est infiltrée dans les caves, emportant des appareils électroménagers. Quentin, un habitant sinistré de Woincourt, avait déjà vécu cette situation :"On était un peu préparés, mais cette fois c'était quand même beaucoup plus fort".