VIDÉO - La Réunion : où va passer le cyclone Belal ?

Le cyclone Belal est en approche de l'île de La Réunion dimanche 14 janvier. Sa trajectoire se précise au fil des heures, mais la position exacte du centre du cyclone, encore floue, déterminera l'impact des dégâts. Les explications de notre prévisionniste Louis Bodin au 20H de TF1.

Longtemps incertaine, la trajectoire du cyclone Belal se précise. "La trajectoire prévue fait passer le cyclone exactement sur La Réunion", annonce notre prévisionniste Louis Bodin, dans la vidéo en tête de cet article. "Le sens de rotation, celui des aiguilles d'une montre, est inverse à ce qu'il se passe dans l'hémisphère nord", détaille le météorologue.

"Nous allons donc surveiller le centre du cyclone parce que s'il passe un tout petit peu à l'ouest, La Réunion sera dans la partie la plus dangereuse du cyclone, là où le vent souffle dans le même sens que le déplacement de ce cyclone", poursuit-il, précisant que cette position devra s'affiner au cours des prochaines heures.

TF1

Quelles peuvent être les conséquences d'un tel phénomène ? Louis Bodin annonce quoi qu'il en soit des vents pouvant dépasser les 200 km/h, avec notamment 250 km/h sur les reliefs. "Cela veut dire que les toits peuvent s'envoler et que les arbres peuvent tomber", commente-t-il. L'expert prévoit également des pluies intenses : "On est là sur du relief. On peut donc avoir des pluies diluviennes, avec des inondations à la fois côtières mais également à l'intérieur des terres".

Dernière conséquence pointée du doigt : la montée de l'océan lors du passage du cyclone. "Il y a un phénomène de dépression avec des risques de vagues dépassant les dix mètres", avertit Louis Bodin. Sur place, les premiers effets du cyclone se font déjà sentir, avec notamment des routes inondées à cause de précipitations soutenues ces dernières heures.

Le préfet a déclenché l'alerte violette, le plus haut niveau, à compter de lundi 6h heure locale (3h à Paris). Le niveau violet de l'alerte cyclonique implique "un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité", précise un communiqué.