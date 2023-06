VIDÉO - Le village le plus ensoleillé de France se trouve en... Bretagne !

Précisément, selon Le Parisien qui s'est fait confirmer par Météo-France une information du Télégramme, le soleil a brillé sur le village breton pendant 302 heures et 53 minutes en mai, et devant La Rochelle (Charente-Maritime), avec et 300 heures et 21 minutes, et enfin l’Île du Levant (Var), 297 heures et 48 minutes.

Des rayons qui réchauffent l'eau de jour en jour. Ce jeudi, il fait seize degrés. "D'année en année, il fait plus beau en Bretagne", assure une femme sur la plage. "C'est très agréable", enchaîne l'homme qui l'accompagne. Avant d'ajouter aussitôt : "Il ne faut pas faire trop de publicité, on n'a pas envie d'avoir trop de monde !".