VIDÉO - "Je vais rester sur la plage" : mais pourquoi la Méditerranée est-elle si froide ?

Pas de quoi décourager pour autant les plus téméraires. Chacun possède sa propre technique pour supporter le froid. "Je me mouille un peu les cheveux, comme ça, je me dis que je me suis baigné et ça me fait plaisir", témoigne un vacancier. "Faut y aller tout doucement", suggère un autre. "Faut pas réfléchir et foncer tout droit !", soutient une troisième. "Je vais rester sur la plage à bronzer, c'est le programme !", explique, un peu moins téméraire, une dernière. Patience, avec le beau temps qui revient, la température de l'eau devrait remonter dans les prochains jours.