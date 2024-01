VIDÉO - "Je suis bloqué depuis 10h ce matin" : Chutes de neige, verglas et transports au ralenti dans le centre du pays

Les chutes de neige, qui se sont poursuivies dans la nuit de mercredi à jeudi, se décalent vers l'est et le centre, selon Météo-France. La circulation des poids lourds est interdite dans deux départements. TF1 fait le point.

Annoncée toute la journée du 18 janvier, la neige tombe abondamment sur les routes du Puy-de-Dôme. Les saleuses interviennent ce jeudi soir, des véhicules sont déjà arrêtés sur le bas-côté et les poids lourds reçoivent quant à eux l'ordre de rejoindre les parkings. "Je suis bloqué depuis ce matin 10h... ", se désole le chauffeur d'un camion arrêté sur l'aire de Veyre.

Afin d'éviter tout blocage, plusieurs autoroutes sont interdites aux véhicules de plus de 7,5 tonnes, notamment l'A89 dans les deux directions vers Tulle et Lyon, mais aussi l'A75 vers le Cantal.

Réduire sa vitesse d'au moins 20 km/h par rapport à la vitesse maximale Joël Mathurin, préfet du Puy-de-Dôme

Joël Mathurin, le préfet du Puy-de-Dôme, convoque une réunion d'urgence, les yeux rivés sur les autoroutes, avec des conseils aux conducteurs. "Quand on est sur une route enneigée, on ne double pas les voitures, et on réduit sa vitesse d'au moins 20 km/h par rapport à la vitesse maximale", conseille-t-il. À Saint-Étienne (Loire), les habitants se préparent à des conditions difficiles vendredi 19 janvier.

"C'est compliqué d'aller au travail le matin, d'arriver jusqu'à Saint-Etienne, les services de déneigement passent beaucoup moins souvent", analyse une habitante interrogée dans le reportage ci-dessus. Les poids lourds sont également interdits au sud-est de Lyon sur l'A43, A48 et A49, ainsi qu'au nord d'Annecy sur la A410.

Après les précipitations et les chutes de neige de la nuit précédente, les deux tiers du pays, de la Bretagne aux Alpes, restent ou repassent en vigilance jaune au verglas dans la nuit de jeudi à vendredi. Depuis 16h, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont à leur tour placés en vigilance orange "neige-verglas", suivis en fin d'après-midi par l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.