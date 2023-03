Météo : les agriculteurs déboussolés par le coup de chaud dans le Sud-Ouest

Un second phénomène météorologique explique cette chaleur record. "Aux pieds des Pyrénées on a ce qu'on appelle l'effet de foehn. Par compression, lors d'un flux de sud, l'air va venir s'assécher et se réchauffer au pied des Pyrénées et c'est pour ça qu'on a des températures aussi chaudes, et même dès la matinée", explique Simon Rebouissoux, ingénieur prévisionniste chez Météo France.