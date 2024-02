VIDÉO - "C'est de la peur" : le Pas-de-Calais en alerte orange mercredi, les habitants craignent de nouvelles inondations

Alors que les sols sont encore saturés par les inondations de novembre et janvier, le Pas-de-Calais est de nouveau placé en vigilance orange aux pluies et inondations à partir de 10h00 ce mercredi. Une équipe de TF1 s'est rendue à Arques, inondé à trois reprises depuis novembre. Les habitants redoutent un nouvel épisode cauchemardesque.

"C'est de la peur", déplore Camille, habitante d'Arques (Pas-de-Calais). Alors que les sols sont encore saturés par les inondations de novembre et janvier, le département est de nouveau placé en vigilance orange aux pluies et inondations à compter de 10h00 ce mercredi. Les cumuls pourront approcher localement les 40 mm, voire 50 mm par endroits, prévoit Météo France.

Camille vient quant à elle d'apprendre que l'alerte orange allait être déclenchée. Elle s'assure aussitôt que tout est prêt dans sa maison afin d'empêcher l'eau de rentrer. Dans le reportage en tête de cet article, on la voit placer minutieusement une planche devant sa porte. "On se dit 'ça va recommencer', on se demande jusqu'où l'eau va encore monter, et on se demande si on va devoir quitter le logement", se désole Camille, la gorge nouée, alors que sa maison a déjà été inondée à deux reprises.

Arques inondée à trois reprises

En novembre et début janvier, la ville d'Arques a été inondée trois fois. Il y a eu jusqu'à 1m60 d'eau dans les rues et 400 maisons touchées. Le maire est quant à lui sur ses gardes à chaque crue. "On vérifie les informations, on regarde aussi ce que nous annonce Vigicrues, et après on passe quelques appels. On appelle notre directeur général des services, la directrice des services techniques", détaille l'élu Benoît Roussel.

Une inquiétude partagée par tous les habitants. Stéphanie garde constamment sa pompe branchée. "On l'a achetée après la deuxième inondation un peu en catastrophe, et elle va rester là constamment parce que ça peut revenir à tout moment", se désole la jeune femme interrogée par TF1.

Ces averses qui devraient durer jeudi et vendredi vont tomber sur des sols encore saturés après les inondations de novembre 2023 et janvier 2024. Des débordements localisés sont redoutés. La Liane, la Hem, l'AA, la Lys-amont, la Lawe-Clarence et la Canche sont placés en vigilance jaune pour des risques de crues.