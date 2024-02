Pyrénées, Alpes, Corse... Pourquoi le risque d'avalanche est très élevé dans les montagnes françaises

Les risques d'avalanches sont encore très importants en ce moment dans les Alpes du Sud, les Pyrénées, ou la Corse. Par endroits, il est tombé près d'un mètre de neige en quelques jours seulement. Les explications du 20H de TF1.

De la neige qui tombe à gros flocons. Après la pénurie de poudreuse, cela devrait être une excellente nouvelle pour les amateurs de sports d'hiver. Seulement, le dernier bulletin météo incite à beaucoup plus de prudence. Un mètre de neige est attendu et les vents soufflaient à plus de 100km/h dans la nuit de lundi à mardi. Sur les crêtes, ce sont donc les avalanches qu'on redoute le plus.

"Vu les chutes de neige annoncées par les services météo, on a prévu de mettre en place un plan d'intervention de déclenchement d'avalanches, des tirs préventifs pour sécuriser notre domaine skiable", explique Olivier Jenny, responsable adjoint du service des pistes du domaine de Gourette aux Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques).

Gare au hors piste

Une nuit de travail dans toutes les stations des Pyrénées-Atlantiques placées en alerte orange et une surveillance accrue dans tous les domaines skiables.

À Isola 2000, dans les Alpes du Sud, on a déclenché en fin de journée, un 20e tir d'explosif préventif pour faire tomber une plaque jugée dangereuse. Le risque d'avalanche est de 4 sur 5.

Près de 40 centimètres de neiges sont tombés depuis ce lundi matin, une neige fraîche, qui s'accroche très difficilement au sol. La neige qui tombe massivement est envoyée d'un versant à l'autre par des vents tourbillonnants, se déposent, mais sans pouvoir s'agripper à un sol verglacé, lisse comme une patinoire et donc très propice à la formation d'avalanche. Si les stations s'engagent à sécuriser le domaine skiable, elles demandent aussi aux skieurs de ne pas s'aventurer en hors piste.