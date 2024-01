VIDÉO - Neige et verglas : voitures abandonnées, trains à l'arrêt... Jour de galère dans les transports

Les départements de la moitié nord de la France ont à nouveau été concernés par des alertes neige et verglas ce jeudi 18 janvier. La circulation a été fortement perturbée dans de nombreux départements. Le JT de TF1 fait le point en images.

Certains automobilistes ont tenté de prendre leur voiture coûte que coûte... Bien mal leur en a pris. A Pacy-sur-Eure (Eure), ce jeudi était un jour de galère sur les routes. "La voiture elle va rester là, et puis je vais aller au travail à pied ou demander à mes collègues de venir me chercher", soupirait une conductrice en rade. "J'arrive pas à redémarrer. Je pensais qu'ils auraient anticipé et qu'ils seraient passés davantage mais non", se résigne une autre également bloquée sur le bord de la route.

Nos reporters croisent également une femme poussant le véhicule conduit par son mari pour tenter de le dégager : "C'est toujours moi qui fait", plaisante-t-elle. Heureusement, des gendarmes viennent lui prêter main forte. Nombreux sont ceux qui sont piégés sur cette route. La pente est pourtant douce, mais impossible de la gravir pour un chauffeur routier, qui doit se faire remorquer par une voiture.

Voitures abandonnées sur la N118

Les principaux axes qui mènent à l'Île-de-France sont relativement fluides, à l'exception de la N118 où, dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs automobilistes ont dû abandonner leur voiture. Il fallait se lever tôt ce matin pour tenter d'être à l'heure au travail. Plus aucun train ne circulait en direction de la gare Montparnasse.

Quelques centimètres de neige ont suffi pour mettre la pagaille sur certaines routes. Même de jour, la N118 reste compliquée à emprunter. "On avait cours à 8H00, il est 9H05 et il nous reste une heure de trajet...", confiaient des étudiants.

"C'est pas grave, c'est qu'une fois par an"

En Île-de-France, les transports en commun ont aussi été touchés par cet épisode de neige. La RATP et la SNCF font état de plusieurs perturbations. Quant aux routes secondaires, elles n'ont pas non plus été épargnées par les difficultés. "C'est pas grave, c'est qu'une fois par an", relativisait une conductrice.

A Amiens (Picardie), un dépanneur n'a pas chômé. Selon lui, la plupart des automobilistes accidentés commettent toujours la même erreur : "Il y a beaucoup de personnes qui roulent assez fort et qui freinent. Et bah ils font des tout droit."

Si l'alerte neige est levée dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Île-de-France, méfiez-vous. Des températures négatives pourraient provoquer un regel des chaussées ce jeudi soir.