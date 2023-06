VIDÉO - "C'est à pleurer" : dévasté en quelques minutes, ce village du Cher craint un nouvel orage

Bâcher les toitures avant le retour de la pluie, c'était la priorité pour cet habitant, qui nous montre l'étendue des dégâts causés par l'orage. Lundi, le vent et la grêle ont dévasté son terrain. "Là-bas, il y a des peupliers de 20m qui ont complètement été déracinés. Je courais dans la grêle et je voyais que tout était pété dans le village. Il y avait des arbres partout". Preuilly, dans le Cher, a été traversé par l'orage. Et les dégâts sont spectaculaires.