VIDÉO - Orages : après le déluge, encore de nombreux dégâts dans le sud-ouest

La tempête a tout balayé sur son passage. Le toit de l'immeuble que montre la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus a été emporté par le vent, fracassé quelques dizaines de mètres plus bas. Annette vit au troisième étage. Elle n’en revient toujours pas. "J'ai entendu un gros bruit. Je me demandais ce que c'était. Et j'ai vu tous ces dégâts...", se désole-t-elle depuis son balcon. Le vent s’est levé subitement mardi en début de soirée sur le Tarn-et-Garonne. Des rafales à 134 kilomètres heure qui ont arraché des racines et sectionné les arbres les plus anciens.