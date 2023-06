VIDÉO - Auvergne-Rhône-Alpes : un appartement foudroyé et ravagé par les flammes

Lundi en début de soirée à Aubière, commune du Puy-de-Dôme de 10.000 habitants, l'orage gronde. Un éclair frappe le toit d'un immeuble de trois étages et provoque un incendie. La suite, le reportage du 13H de TF1 ci-dessus vous la montre : l'appartement du dernier étage est totalement ravagé par les flammes, envahi par les tuiles tombées du toit et les meubles et objets calcinés.

L'appartement était heureusement inoccupé, l'immeuble a été évacué et selon France Bleu, ses huit occupants ont été relogés dans leur famille et par la mairie.