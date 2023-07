VIDÉO - Orages : la nuit sans fin des passagers d'un TGV pris au piège en Alsace

À une heure du matin, la galère n'était toujours pas finie pour les 355 passagers d'un TGV en provenance de Mulhouse et à destination de Zurich, immobilisé au niveau de la commune de Sierentz, dans le Haut-Rhin. Parti à 16h20, leur train a été pris au piège par les violents orages qui ont frappé l'Alsace mardi, et bloqué par une chute d'arbre, des scènes à retrouver dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, filmées par les voyageurs qui se sont retrouvés sur le quai en pleine nuit.

Après une longue attente en gare, ils ont finalement été pris en charge par la protection civile et accueillis pour la nuit dans un gymnase de cette commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Strasbourg, selon la préfecture. Au réveil ce mercredi, ils racontent un trajet cauchemardesque. "Le train tremble complètement, ça bouge énormément, on est à l'arrêt et isolé dans le train... Le personnel de la SNCF est incapable de nous donner des informations", rembobine l'un des passagers dans notre reportage. "On est resté bloqué jusqu'à une heure du matin environ."