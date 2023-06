VIDÉO - "On n'aurait jamais cru voir ça ici" : dans ce village du Cher, l'orage a endommagé 80% des maisons

D’une maison à l’autre, chacun s’organise pour nettoyer. Et ce matin, Jérôme avoue avoir eu peur. "On avait eu quelques orages, mais jamais aussi violents que ça, c’était incroyable. Quand on est derrière la fenêtre et qu'on a peur qu'elle explose, on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter", confie-t-il. "On n'aurait jamais cru voir ça ici", abonde une habitante. Un traumatisme pour les 450 habitants de Preuilly, alors que le risque d’orages persiste pour le reste de la journée de mardi.