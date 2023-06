VIDÉO - "Tout le monde a été projeté au sol" : frappée par une tornade, Motteville panse ses plaies

Dans son jardin, Marcel constate les dégâts. La tornade a emporté une partie de son toit et son abri de jardin n'a pas résisté : "Il s'est envolé et il est passé par-dessus la haie". Avec émotion, cet habitant de Motteville (Seine-Maritime) réalise qu'une tornade est passée sur sa propriété. "La toiture, le bâtiment c'est moi qui avait tout fait, il y a quarante ans. Et en dix secondes, il n'y plus rien. Ça met les boules".