VIDÉO - "On ne sait plus quoi faire" : dans le Pas-de-Calais, des habitants "usés moralement" par les inondations

Les habitants du Pas-de-Calais en ont ras-le-bol des inondations. Si la pluie semble s'être enfin arrêtée ce mardi, la montée des eaux pendants la nuit a encore provoqué des inondations. Et de nouvelles précipitations sont attendues en fin de semaine, selon les prévisions de Météo France.

Tout le village s'y est mis. C'est une fois de plus la solidarité pour aider les sinistrés à Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais). La première urgence de ce mardi matin est de rendre la pharmacie accessible alors qu'elle est déjà dans un bâtiment provisoire depuis les dernières crues. Avec trois grosses inondations en trois mois, les nerfs sont mis à rude épreuve. "C'est du jamais-vu. De mémoire d'anciens à Neuville, jamais ils n'ont vu ça. Oui, c'est compliqué. C'est usant moralement", confie une habitante Les digues prévues pour maintenir la Canche n'ont pas suffi.

Cette nuit, l'eau est montée très vite et a envahi certaines habitations abandonnées par leurs occupants. Frédéric, lui, n'a pas encore d'eau dans sa maison, mais il va partir travailler la boule au ventre. "Là, c'est monté cette nuit encore de 40 cm. Après la journée, je ne sais pas ce que ça va donner, je verrai ce soir en rentrant du boulot... On ne sait plus quoi faire, on est démunis..."

Dans cette petite commune, un habitant sur dix ne peut plus vivre dans son logement. La colère s'empare du maire, Olivier Deken, qui ne pensait pas revivre cela encore une fois : "Tout dépend de l'effort politique que nous allons avoir. Est-ce qu'on veut vraiment reconstruire ? C'est la question qu'on se pose maintenant. Est-ce qu'on veut faire des travaux pour éviter ça ?"

Un temps sec est prévu pour les 48 prochaines heures. La décrue s'amorce doucement avant l'arrivée de nouvelles précipitations en fin de semaine.