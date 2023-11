REPORTAGE - Pas-de-Calais : les secours en alerte maximale après le passage de la tempête Ciarán

On compte plus de 200 interventions dans la caserne où nous nous rendons. C'est quatre fois plus qu'un jour normal. Et il faut s'adapter à toutes les situations, comme ici, où l'eau s'est infiltrée du toit et a inondé toute la cuisine. Et la journée n'est pas terminée. Jeudi soir, les pompiers de Boulogne-sur-Mer étaient encore d'alerte, mais cette fois pour des inondations.