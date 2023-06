VIDÉO - Orage de grêle : ces producteurs de piments du Pays basque ont tout perdu

Des trois hectares de piments cultivés par Lorrie et son compagnon, il ne reste quasiment plus rien. "Les piments sont complètement détruits, les feuilles par terre… C’est désolant", soupire la jeune agricultrice. Des mois de travail anéantis et une perte colossale pour l'exploitation. "En tout, sur les trois champs, on a 28.000 pieds. J’en ai perdu 90%. Des mois de travail, et la récolte est fortement compromise. On devait commencer fin juillet, début août et là, il n’y aura rien", poursuit-elle.