VIDÉO - "Inquiétant" : pas une goutte de pluie depuis 22 jours dans le nord de la France...

Il y a quelques jours, le champ de Jean-Louis Proust, à Erchin, était déjà dans le même état. L'agriculteur a même eu des difficultés à briser la croûte sèche à la surface du sol, un phénomène inédit pour lui. Il nous explique que "cette année, le dessous est gorgé d'eau et comme ça fait une croûte au-dessus, ça ne respire pas normalement".

Pour Evelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1 et LCI, c'est l'anticyclone actuellement centré sur l'Angleterre qui bloque l'arrivée des précipitations. Le temps est sec, et les températures vont encore monter : plus de 30° C sont attendus dans la région avant la fin de la semaine.