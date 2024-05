VIDÉO - "Il ne m'est jamais arrivé pire" : six mois après la Tempête Ciaran, des sinistrés traumatisés

Six mois après le passage de la tempête Ciaran, les dégâts sont encore très visibles dans de nombreuses communes. Un phénomène d'une ampleur considérable ayant traumatisé bon nombre de Français. Le 13H de TF1 est parti à leur rencontre.

Les stigmates de tempête Ciaran sont encore bien visibles dans les forêts de Bretagne et sur les bords des routes où s'entassent des centaines de troncs. L'ouest de la région a particulièrement souffert sur un axe Douarnenez-Guingamp : jusqu'à 90% des arbres ont été décimés en presqu'ile de Crozon, à Hanvec ou Landevennec. Pour des élagueurs, les interventions s'enchaînent depuis six mois. "95% de notre activité est lié à la tempête Ciaran", dit l'un d'eux dans le sujet ci-dessus. Leur carnet de commandes est complet jusqu'à novembre.

Des habitants "traumatisés", des assurances devenues rétives

À Logonna-Daoulas (Finistère), plusieurs arbres se sont effondrés pendant la tempête sur la maison d'Hélène et Alan, sollicités par TF1. "L'arbre est tombé et s'est retourné, puis est entré dans la salle à manger", dit-il, parlant de "pire chose" qui lui soit arrivée dans la vie. "Il ne m'est jamais arrivé pire", martèle-t-il. "On est traumatisés", ajoute sa femme. Les dégâts sont estimés à 110.000 euros, pris en charge en totalité par leur assurance. Le couple est en attente du chantier prévu cet été. Ils attendent aussi le rétablissement de leur ligne téléphonique et Internet.

À plusieurs kilomètres de là, la gérante d'un hôtel-restaurant a aussi été touchée par la tempête. "Tout s'est envolé avec la puissance du vent", relate-t-elle au 13H. L'assurance a remboursé en grande partie les dégâts. Mais au 1ᵉʳ novembre prochain, elle mettra fin à son contrat. "Nous sommes proches du littoral et c'est ce que l'assurance ne souhaite plus assurer", dit-elle. La gérante cherche toujours une nouvelle compagnie d'assurance. Dans l'Hexagone, les dégâts des tempêtes Ciaran et Domingo auraient coûté 1,3 milliard d'euros.