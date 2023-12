VIDÉO - Les images impressionnantes des inondations qui frappent la Polynésie

En Polynésie, de fortes pluies provoquent l’inondation de centaines de maisons et ont emporté deux ponts à Tahiti. Les écoles sont fermées ce vendredi dans les îles toujours placées en vigilance orange. Le JT de TF1 vous montre les images.

"Tout est bloqué !" Une rivière vient de sortir de son lit, recouvrant entièrement de ses flots déchaînés la route attenante, sous le regard d’habitants médusés. Les mêmes scènes dans toute la Polynésie. Depuis mercredi, des pluies diluviennes s’abattent sur plusieurs îles de l’archipel, provoquant de multiples inondations, emportant notamment deux ponts et endommageant quelque 250 maisons à Tahiti, où une école a été évacuée et plusieurs autres fermées, a indiqué jeudi soir le haut-commissariat de la République en Polynésie française.

"Ça fait mal au cœur", témoigne dans la vidéo de TF1 en tête de cet article un habitant dont le toit s’est écroulé sous le poids de l’eau, et dont la terrasse a été emportée par une crue torrentielle. Météo-France a relevé 212 millimètres de pluie en 24 heures à Raiatea et sur la presqu’île de Tahiti, demeurant en vigilance orange. Plusieurs villages y sont littéralement coupés du monde. "Ils n’ont pas d’eau potable, pas d’électricité, et rien à manger chez eux. On espère que l’armée va pouvoir installer des ponts mobiles", précise Vaité Urarii Pambrun, une journaliste locale sollicitée par TF1. Les autorités recommandent de limiter tout déplacement et de ne surtout pas s’approcher des routes inondées, ni des rivières et des caniveaux.