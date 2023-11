REPORTAGE - Tempête Ciarán : les habitants des îles bretonnes retiennent leur souffle

Dernière traversée potentielle ce mercredi matin depuis Douarnenez pour Sein avant peut-être plusieurs jours. Résidente de l'île, Marie-Louise a dû abréger son séjour sur le continent. "Nous étions sur le continent jusqu'à la fin de la semaine normalement, pour garder nos petits-enfants pendant les vacances. Là, vu le coup de vent qui s'annonce, nous rentrons ramasser les chaises de jardin et tout ce qui peut servir de projectile chez le voisin", explique-t-elle. Sur le quai, d'autres passagers peu communs attendent d'embarquer : ces trois sapeurs-pompiers, basés dans la campagne finistérienne, vont prêter main forte à l'unique volontaire de l'île de Sein. "On nous parle d'une bombe météorologique, alors on s'attend à beaucoup, d'un coup et rapide, souligne l'une d'entre eux. On ne va peut-être pas forcément le voir arriver, je pense. Pour l'instant, c'est encore le calme avant la tempête".