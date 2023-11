VIDÉO - Tempête Ciarán : l'interdiction de circuler, une décision inédite dans le Finistère

À l'aube, les pompiers et forces de l'ordre ont constaté que certains axes étaient impraticables. La préfecture du Finistère a donc pris ce jeudi matin une décision inédite pour le département, et rare en France : interdire la circulation sur les 18.000 kilomètres de route.

La mesure concerne tous les habitants, à l'exception des véhicules prioritaires. "Le but de cette décision est de protéger les concitoyens, souligne le préfet du Finistère, Alain Espinasse, dans notre reportage à retrouver en tête de cet article. L'objectif est de lever progressivement les interdictions. Un certain nombre d'axes vont être rouverts à la circulation puisqu'ils ont été dégagés et sécurisés".