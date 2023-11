VIDÉO - Tempête Ciarán : Météo-France a fait un (quasi) sans-faute

Dès le week-end dernier, la trajectoire de la tempête a pu être définie avec beaucoup de justesse. Et ce, grâce au travail toujours plus précis des modèles de prévision des points de passage ou de la vitesse des vents. Il en existe désormais une dizaine. "Avec le temps, ces modèles se bonifient. Grâce aux nouvelles technologies, on est maintenant en capacité de les alimenter avec des données beaucoup plus fines et beaucoup plus fraiches, plus régulièrement", détaille Gaël Musquet, météorologue spécialiste des catastrophes naturelles.