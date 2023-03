VIDÉO - Tornade dans la Creuse : les images spectaculaires des dégâts

Les habitants du village de Pontarion se remettent à peine, ce vendredi, de la violente tornade qui a détruit des maisons sans faire de blessés. Toitures arrachées, murs de pierre démolis, tuiles sur la route, arbres déracinés… la petite commune creusoise porte les stigmates de l'épisode météorologique qui a touché plusieurs communes des environs en fin de journée jeudi.

"Heureusement que je n'étais pas en dessous, autrement, je serais mort", témoigne Didier Fayette, agriculteur, dans le reportage de TF1 ci-dessus, en montrant sa maison "pulvérisée". "On a entendu un ronflement, on pensait que c'était un avion, on a vu les ordures qui volaient, on a compris que c'était une tornade", raconte Raymonde, une habitante. Chez elle, comme chez d'autres voisins, il n'y a plus d'électricité. Alors, elle se chauffe à l'aide de sa cuisinière et s'éclaire à la bougie. Sur les 170 habitants de la commune de Pontarion, aucune victime n'est heureusement à déplorer.