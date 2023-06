VIDÉO - Tramway frappé par la foudre à Bordeaux : comment peut-il être quasi intact ?

Instant de frayeur dimanche après-midi à Bordeaux : alors que l'orage gronde, un tramway s'enflamme, le feu dévore la partie haute de la rame. Sur les images de surveillance que montre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus, on distingue des voyageurs, effrayés par l'impact, qui parviennent à s'enfuir, pendant que le panache de fumée continue de se répandre. La foudre a frappé quelques secondes auparavant.

Ce lundi matin, le tram est en maintenance, presque intact. Comment est-ce possible ? Le responsable de cet atelier du transporteur Keolis, Maximilien Leiner, nous montre l'unique trace de cette scène impressionnante : "C'est ici que l'impact a eu lieu". Comment les passagers ont-ils pu s'échapper et s'en sortir indemnes ? "C'est très, très impressionnant à entendre, mais finalement beaucoup plus surprenant que dangereux, souligne Maximilie Leiner. Nos rames sont équipées de parafoudres qui collectent la surtension pour pouvoir la ramener directement sur le rail, en sauvegardant l'intégrité de la totalité du tram, des passagers et du conducteur".