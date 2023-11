VIDÉO - Un mètre d'eau : les images des Vosges à leur tour inondées

Il n'a jamais autant plu en aussi peu de temps sur la France. La nuit dernière, c'est dans les Vosges que les intempéries ont frappé. Une équipe de TF1 s'est rendue ce mardi matin dans la commune de Remiremont, où l'eau est montée jusqu'à un mètre de haut.

C'est une montée des eaux très soudaine qui a surpris les habitants de Remiremont. Lundi soir, les pluies torrentielles ont fait sortir de leur lit la Moselle et la Moselotte. Dans cette commune des Vosges, les inondations ont surtout impacté la zone d'activité en contrebas. Le reportage du 13H de TF1 ci-dessus montre l'état dans lequel un barbier a retrouvé son salon ce mardi matin. "J'ai ouvert il y a trois mois donc c'était tout neuf. On a eu 10 centimètres d'eau... Ce sont des boiseries, donc le bois va peut-être gondolé, il faut attendre que ça sèche pour voir les dégâts", se désole-t-il.

Dans la commune, l'eau est montée jusqu'à un mètre de haut, avec un pic à 5 heures du matin. Des pompes, que montre notre vidéo, ont permis d'en évacuer en grande partie en quelques heures. Sans elles, "on serait complètement inondés et pour plus longtemps. Mais quand il y a beaucoup, beaucoup trop d'eau, elles ne peuvent pas tout absorber, et ça a conduit à ce résultat", explique le maire (DVD) de Remiremont, Jean-Benoît Tisserand.

L'électricité a été coupée une partie de la matinée par mesure de sécurité. Dans le cinéma, quatre des sept salles ont été inondées. Le gérant est soulagé à l'arrivée des pompiers : ils vont mettre en place un système d'évacuation. "La priorité, c'est de sécuriser les zones électriquement, s'assurer qu'il n'y a pas de victimes, et dans un second temps, quand on pourra, c'est procéder à l'assèchement des locaux", indique un soldat du feu.

L'heure est au nettoyage pour tous les commerçants. La priorité : faire sécher le mobilier. Comme ce patron d'un restaurant où il y a eu 20 centimètres d'eau. "On est un peu pris de court parce que je n'imaginais qu'ici, à Remiremont, surtout dans la zone, on aurait pu être touchés, dit-il face à notre caméra. Mais le fait qu'on soit une cuvette et qu'il a tellement plus... quand vous arrivez, vous êtes fataliste".

Après une accalmie ce mardi matin, les commerçants et les habitants restent sur leurs gardes. De nouvelles pluies sont attendues dans l'après-midi.