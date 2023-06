VIDÉO - Alpes-de-Haute-Provence : deux femmes emportées par les eaux sauvées in extremis

Marianne a eu la peur de sa vie. En quelques secondes, cette retraitée, habitante de Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), a été emportée par la rivière en crue après les violents orages qui se sont abattus sur la région lundi soir. Alors qu'elle était au volant de sa voiture, elle a glissé sur près de 200 mètres, coincée dans l'habitacle.

"Dès que j'ai eu les quatre roues dans le gué, hop, je suis partie dans la rivière", raconte-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. "Je me disais : 'pourvu qu'il y ait un arbre qui m'arrête'. J'en passais des arbres, mais je passais à côté. Un coup, j'étais en avant, un coup, je partais en arrière", dit-elle, encore sous le coup de l'émotion. Marianne a pu être sauvée au bout de vingt minutes par un riverain. Ce mardi matin, elle réalise qu'elle a frôlé le pire. "Cette nuit, je me suis réveillée à cinq heures, je me suis revue en train de partir. J'ai dit : 'là, il s'est vraiment passé quelque chose' !", lance-t-elle.