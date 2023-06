VIDÉO - "Un poids lourd m'a submergée d'eau" : les images des dégâts des orages dans la Somme

Le Centre d'incendie et de secours de la Somme a reçu plus de 900 appels en trois heures. Mais ce sont les cinq petites communes autour de Friville-Escarbotin qui ont nécessité le plus d'interventions des pompiers. C'est ici que les orages ont été les plus violents. "Ça a été très localisé et c'est monté très vite, explique la capitaine Géraldine Beaurain, commandante des opérations de secours du SDIS 80. Je dirais que ce sont des orages qui ont duré environ une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Et, très rapidement, les eaux sont montées. C'est beaucoup venu des champs".

Des champs, l'eau a dévalé jusqu'aux routes, et des automobilistes ont été pris au piège. "Le problème, c'est qu'il y a un poids lourd qui est venu de par ici et quand il est passé, il m'a submergée d'eau complètement, raconte une femme, sa voiture à l'arrêt sur une route inondée en arrière-plan. Avec le poids de son camion, il a réussi à me mettre la voiture sous l'eau, et elle a calé..."