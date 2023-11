VIDÉO - "Une scène de chaos" : les dégâts impressionnants de la tempête Ciarán à Brest

Des dégâts aux quatre coins de la ville. Rarement les Brestois ne se sont réveillés dans un tel chaos. Dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus, on peut voir le toit d'un immeuble de trois étages venu s'écraser sur une voiture. "Vers 3 heures-4 heures du matin, j'ai entendu les pompiers arriver. On a regardé ce qu'il s'était passé dehors. Ils nous ont dit que c'était la toiture de notre immeuble qui était tombé, et là, dans la cage d'escalier, tout est trempé", constate ce jeudi matin un habitant, sonné.

Avec le passage de la tempête Ciarán, qui a balayé dans la nuit l'ouest et le nord de la France, plusieurs records de vent ont été battus dans le Finistère, avec des rafales atteignant 155 km/h à Brest. "La nuit a été très courte. On a entendu un grand bruit. C'est ma fille qui m'a réveillé. Elle m'a dit qu'elle pensait que c'était un poteau qui était tombé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres débris qui ne vont pas voler encore ?", s'exclame un autre habitant interrogé par nos équipes.