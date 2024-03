VIDÉO - Épisode méditerranéen : la pluie a cessé dans le Var, mais le niveau du fleuve Argens monte encore

Un épisode méditerranéen a fait déborder le fleuve Argens au niveau de Roquebrune (Var). La pluie a finalement cessé, mais le cours d'eau continue de monter, alimenté par ses affluents.

Le fleuve Argens a commencé à déborder. Devant son établissement de Roquebrune-sur-Argens (Var), le Restaurant du Lac, situé en zone inondable, Laurent patiente, impuissant. "On attend que ça baisse, pour voir ce qui s'est passé, on sait que le peu qui est rentré à l'intérieur ne va pas engager beaucoup de dégâts, mais on est tout de même impatients", témoigne-t-il dans le reportage du 13H en tête de cet article.

Les affluents en amont continuent de se déverser

Il va devoir attendre encore quelques heures. Car si la pluie a cessé, après un violent épisode méditerranéen, le niveau de l'Argens n'a pas encore atteint son pic. "Les affluents en amont continuent de se déverser, et font monter l'Argens au niveau de Roquebrune", explique le maire de la commune au micro de TF1, "on est extrêmement vigilants, et tout le monde est sur le pied de guerre".

Police municipale, gendarmerie, mais aussi bénévoles, tous connaissent les dangers de ces crues régulières de l'Argens, et savent quels points ils vont devoir surveiller particulièrement. "On va faire de la reconnaissance au niveau des cours d'eau, pour voir si ça descend ou ça monte", nous explique le bénévole Christopher Porre. "Les voitures s'engagent parfois sans savoir que ça ne passe pas", précise-t-il.

Pour la troisième fois en moins d'un mois, les cumuls de pluie ont dépassé ici les 80 millimètres, mais la plupart des habitants ont anticipé l'épisode. Les sols étant déjà gorgés d'eau, tous savaient que l'inondation serait conséquente. Le pic de la crue de l'Argens est attendue en début d'après-midi ce dimanche.