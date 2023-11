VIDÉO - "On n'a rien pu faire" : des communes du Pas-de-Calais sous plus d'un mètre d'eau après la tempête

À l'intérieur de cette maison de Saint-Léonard (Pas-de-Calais), l'eau est montée à plus d'un mètre dans la nuit de jeudi à vendredi. Tout le mobilier et l'électroménager sont détruits. Le fleuve, la Liane, arrive désormais dans le jardin de cette famille, qui a été piégé par les eaux. "Horrible. Il y a plein de dégâts, le terrain, la maison, tous les meubles, se désole un habitant des lieux. On n'a rien pu monter avant parce que c'est arrivé si vite que l'on n'a rien pu faire".

Toute la nuit, les pompiers ont évacué des habitants. Malgré un courant puissant, ils ont réussi à accéder à des maisons isolées. Mise en sécurité, cette famille n'a presque rien pu prendre avec elle. "Tout a disjoncté, c'est rentré, tout a cassé. Les voisins sont en train d'évacuer aussi le petit de deux ans. On n'a plus rien...", lâche la mère encore sous le choc.