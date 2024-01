VIDÉO - La Réunion : après le passage du cyclone Belal, la prudence reste de rigueur

Sur l'île de la Réunion, les 870.000 habitants vont rester confinés au moins jusqu'à mardi matin. Le cyclone a commencé à s'éloigner, mais le danger est toujours présent. L'île est, d'ailleurs, toujours en vigilance rouge.

En début de soirée, lundi, le vent soufflait encore fort à La Réunion. Mais le pire semblait être passé. Toute la journée, l'île a été balayée par des rafales extrêmement violentes. Le toit d'un immeuble s'est arraché au plus fort du cyclone. Les pluies diluviennes ont provoqué des crues. Des voitures ont été emportées par le courant. Le danger est encore loin d'être écarté pour les quelque 900.000 Réunionnais. "Nous nous sommes barricadés à l'intérieur en consolidant les ouvertures", témoignait Françoise, une habitante de Saint-Gilles-les-Bains.

La priorité : dégager les routes

L'île n'est plus en alerte violette, mais en alerte rouge. Le confinement est maintenu. Seuls les services d'urgence peuvent sortir. La priorité, c'est de dégager les routes pour permettre aux secours d'accéder aux zones les plus reculées de l'île et la tâche s'annonce difficile.

Une personne sans abri est morte pendant le cyclone. Pour éviter un nouveau drame, la police de Saint-Denis s'assure que tout le monde reste à la maison. Un jeune homme mineur est immédiatement ramené chez lui. C'est une amende de 22 euros pour les parents.

À La Réunion, trois fois plus de pompiers seront déployés ces prochains jours. Au total, 600, au lieu de 200, seront sur le terrain et une centaine de pompiers supplémentaires de métropole et de Mayotte arriveront en renfort ce mardi 16 janvier.