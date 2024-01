VIDÉO - Une tornade balaie deux villes belges : les images impressionnantes des dégâts

Une tornade particulièrement violente a frappé la Belgique mercredi en fin d'après-midi, balayant deux communes entre Anvers et Bruxelles. Une équipe de TF1 s'est rendue ce jeudi sur place, où les dégâts sont impressionnants.

Agnès a tout perdu en très peu de temps. "Deux minutes. Non, une minute", se désole-t-elle. Face à notre caméra, elle trouve difficilement les mots. Avec ses enfants, elle travaillait dans cette serre, une petite entreprise familiale, qui a été emportée par la violente tornade qui a frappé la commune belge de Wavre-Notre-Dame mercredi en fin d'après-midi, ainsi que celle de Putte. "Tout est détruit, constate Agnès. Je ne me sens pas bien maintenant... mais on ne peut rien faire. On n'est pas blessés et ça, c'est le plus important".

"J'ai entendu un gros boum"

Dans cette petite ville proche de Bruxelles, ce jeudi matin, partout dans les rues, des tuiles. Même du mobilier de jardin a été projeté à des centaines de mètres. Les images des réseaux sociaux que montre le reportage du 13H en tête de cet article témoignent de la violence du phénomène : le vent est si fort que les toitures s'envolent.

Une retraitée qui témoigne auprès de notre équipe n'en revient toujours pas. Mercredi, elle était chez elle au moment de la tornade. "Je revenais de chez ma mère, raconte-t-elle. Je suis rentrée à la maison et une fois dans la salle de bain, tout d'un coup, j'ai entendu un gros boum. Je suis allée voir ce qu'il se passait et j'ai vu tous les dégâts". Heureusement, les dégâts sont seulement matériels. Aucune victime n'est à déplorer.