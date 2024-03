VIDÉO - Grandes marées : aux Sables-d'Olonne, la puissance des vagues défigure le front de mer

Aux Sables-d'Olonne, en Vendée, les grandes marées ont provoqué d'importants dégâts sur le front de mer. La puissance des vagues a eu raison d'une partie du remblai, où du béton a dû être injecté en urgence pour protéger ses fondations. Objectif : empêcher que la promenade longeant la plage ne s'effondre.

Brisé, fracturé par la puissance des vagues. Alors que le littoral atlantique continue de subir les effets des grandes marées, d'une intensité exceptionnelle cette année, un pan du remblai des Sables-d'Olonne (Vendée) n'a pas résisté aux assauts de l'océan.

"La pleine mer a arraché un gros morceau de ce mur", a annoncé la Ville sur sa page Facebook dimanche, indiquant avoir lancé des travaux en urgence pour empêcher que la promenade qui longe la baie ne s'écroule. "Les coups de vent successifs des derniers mois ont fragilisé le mur de soubassement", précise-t-elle. "Conséquence : la mer 'aspire' le sable et la terre sous le remblai."

La plage fermée jusqu'au printemps

"On va combler avec du béton les cavités pour pouvoir renforcer le mur et faire en sorte qu'il se tienne, et éviter de créer aussi des effondrements sur la partie piétonne", détaille Steven Sarreau, directeur technique adjoint à la mairie des Sables-d'Olonne, dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article, alors que les ouvriers s'affairent déjà au pied de l'édifice.

Selon la municipalité, qui s'excuse pour la gêne occasionnée, le chantier doit durer jusqu'au printemps. Le temps qu'il s'achève, la plage du Président, qui se trouve en contrebas, restera fermée aux habitants et aux plaisanciers.