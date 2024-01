VIDÉO - Vents violents de la tempête Isha : les images des dégâts et des perturbations en France

La tempête Isha a balayé le nord et l'ouest de la France dans la nuit de dimanche à lundi. Ses rafales de vent provoquent ce lundi des perturbations sur le trafic des trains dans plusieurs régions. Le JT de TF1 vous montre les images.

Durant la nuit et très tôt ce lundi matin, la SNCF doit intervenir en urgence face aux dégâts de la tempête Isha. Il faut tronçonner et évacuer toutes les branches sur les voies. Mais même lorsqu'elles sont dégagées, les TGV avancent au ralenti en Bretagne pour éviter les obstacles, comme le montrent les images du 13H de TF1 ci-dessus.

Cette nuit, aucun train n'a pu circuler sur ces voies. Principales victimes de ces ralentissements, les voyageurs du train de nuit Paris-Brest, avec pas moins de 5 heures de retard à l'arrivée. "C'est le voyage de l'enfer. On nous disait 'on repart dans dix minutes', et 1 h après, on n'était toujours pas repartis...", raconte une passagère. "C'est après 3 heures de temps d'attente qu'ils nous ont informés qu'il y avait des problèmes techniques", indique un autre. Plusieurs arbres sont tombés sur des caténaires. Conséquence, à Brest, des trains grande ligne en direction de Paris et des TER partent avec une à deux heures de retard de lundi. "Là, ça fait 1 h et demie que j'attends, soupire une femme face à notre caméra. J'ai pu récupérer une voiture que je vais emprunter, et je vais pouvoir partir comme ça parce qu'il faut que j'aille travailler. Pas trop le choix".

La tempête fait un mort en Ecosse

La tempête Isha souffle sur tout le nord de l'Europe. Depuis dimanche, en France, 54 départements sont placés en vigilance jaune aux vents. Ils atteignent 128 km/h à Boulogne-sur-Mer, 122 km/h à Saint-Brieuc, 91 km/h à Paris, où les jardins sont fermés pour la journée de ce lundi. En Seine-et-Marne, la gare de Tournon-en-Brie est à l'arrêt, obligeant les voyageurs à reporter leurs déplacements ou à marcher, la reprise du trafic étant prévue en début d'après-midi.

Dimanche, Isha soufflait à 160 kilomètres heure en Irlande, provoquant l'annulation d'une centaine de vols au départ de Dublin et des atterrissages compliqués en Angleterre, avec des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité. Le passage de la tempête a fait un mort en Écosse, un octogénaire dont la voiture a heurté un arbre à terre.