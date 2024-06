Cette année, le mois de mai a battu des records de pluviométrie. Une pluie qui ne fait pas que des malheureux, a constaté le 13H de TF1. Vendeurs de parapluies et établissements culturels profitent de l'épisode pour attirer les touristes.

Qui a dit qu'averse rimait avec tristesse ? Si certains business sont en détresse, d'autres font florès. Le parapluie et le poncho "made in Paris" se vendent comme des petits pains ce weekend, comme on l'observe dans le reportage du 13H ci-dessus. Les magasins de souvenirs ont rangé les tours Eiffel et les casquettes, c'est le parapluie qui fait recette. A 7 euros le poncho estampillé "Paris", et 10 euros le parapluie, le sacrifice n'est pas trop lourd pour les touristes rencontrés par notre équipe. Ces jeunes Nantais ont d'abord tenté la méthode artisanale avant de se résoudre à acheter une cape de pluie comme tout le monde. Certains se réjouissent même de faire une bonne affaire, avec un article pratique qui sera aussi un souvenir de la ville lumière.

Plus loin, les terrasses font grise mine, mais certains produits tirent leur épingle du jeu. "Nous, on vend plus de vins chauds, de chocolats et des crêpes", confié le directeur d'un restaurant au micro de TF1. Et puis, il y a ceux qui ont totalement renoncé au plein air. Les salles de sport, les musées, les cinémas... ont fait le plein ce week-end. Rien de tel qu'une bonne séance au chaud pour se consoler du mauvais temps. Certains films peuvent même vous réconcilier avec la pluie.