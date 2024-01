VIDEO - 20 degrés de plus en trois jours : les animaux aussi subissent les variations de températures

L'Hexagone en a fini avec les températures glaciales de la semaine dernière. Les températures sont à nouveau positives partout, avec parfois 20 degrés de différence en seulement trois jours. Dans le Calvados, les habitants comme les animaux composent avec ce grand écart.

Près de 20 degrés de gagner en 72 heures. À Mesnil-Mauger dans Calvados, comme partout en France, les température sont à nouveau positives et les habitants profitent même d'un ciel bleu. Dans les rues, les doudounes et les manteaux ont été remplacés par des vêtements plus légers.

Si les habitants ont un peu de mal à se faire à ces variations de températures, les animaux aussi les subissent. Les chevaux, notamment, peuvent parfois être un peu plus fatigués, comme nous explique dans le reportage en tête de cet article Frédérique, propriétaire du "haras du Levant".

"Un peu de complément alimentaire"

Avec cette météo, sa vigilance est décuplée. "Il faut les aider, si vous voulez, par exemple, en leur apportant aussi un peu de complément alimentaire. C’est ce que nous faisons. Mettre des couvertures aux chevaux qui sont un peu plus âgés. Vérifier s’il y a des petits bobos supplémentaires ou voilà. Puis, comme les terrains sont gelés, vérifier qu’il n’y ait pas d’entorse, de chose comme ça au niveau des membres", raconte-t-elle.

Même si les terrains restent gorgés d’eau, les températures devraient rester stables toute la semaine.