Retour de la pluie : une bonne nouvelle ?

Ces pluies intenses ne pourraient pas encore marquer la fin de la sécheresse. Selon les spécialistes, il faudrait des épisodes de pluies plus nombreux et plus réguliers pour irriguer durablement nos terres. Car avec la sécheresse, le sol s'est durci. Il est quasiment imperméable. Il n'absorberait en ce moment que 10% de l'eau déversée par les orages.