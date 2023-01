Retour du froid : des températures glaciales cette semaine en France

À Paris, la météo a surpris certains touristes. "Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait faire froid comme ça", confie l'une d'eux. Les ouvriers que nous avons rencontrés, eux, sont rassurés par ce retour à la normale après plusieurs semaines d'une douceur inhabituelle. "Je préfère avoir un bon froid et savoir que la nature s'en sort que me dire qu'il fait 25°C en février et constater que le réchauffement climatique fait son œuvre", déclare l'un d'eux.