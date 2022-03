Retour du froid : pourquoi ces écarts de températures ?

Après la pluie vient le beau temps. Et non, c'est le froid dans plusieurs régions. À Grenoble, si on était à 24°C lundi, on attendrait 7°C vendredi. À Strasbourg, on passera de 23 à 6°C et à Paris, de 22 à 4°C. En mars, c'est très étonnant selon les habitants. Mais ce n'est pas anormal. Perdre 20°C dans la même semaine, c'est déjà arrivé à dix reprises ces 25 dernières années en Puy-en-Velay, 11 fois à Mulhouse et 27 fois en Mont-de-Marsan.