VIDÉO - Tentes trouées, caravanes cabossées... Ces campeurs ont mal vécu l'orage

Dans la partie des tentes, l’eau s’est infiltrée partout. Toutes les affaires sont trempées, y compris les matelas. Les campeurs n’ont pas d’autres choix qu’improviser. "Je pense qu'on ne le sauvera pas [le réfrigérateur], en attendant, on va acheter une glacière pour essayer de ne pas perdre tout ça", commente une campeuse. Pour certaines familles, la situation est plus dramatique. Félicien, sa femme et leurs deux enfants se retrouvent sans rien, ou presque. "En l'espace de 30 secondes, la tente était complétement déchiquetée par les grêlons. Vu qu'on a plus de quoi dormir, on ne sait pas trop ce qu'il va se passer. On avait encore une semaine et demie de vacances", raconte-t-il.