VIDÉO - Risque d'incendies dans les Pyrénées-Orientales : comment les pompiers se préparent-ils ?

Alors, sur le terrain, quatre groupes d'intervention sont pré-positionnés dans les zones à risque. L'occasion pour eux de réaliser des manœuvres d'entraînement et d'être prêts à intervenir au plus vite. "Si on arrive à intervenir dans les trois minutes, automatiquement, on aura un petit feu. Si on intervient au-delà, le feu aura pris de l'envergure et sera beaucoup plus difficile à maîtriser", détaille l'adjudant-chef Marc Autié, chef du GIFF (Groupe d'interventions feux de forêt).