Risques d'incendies : les forêts d'Île-de-France en alerte

Au milieu des troncs noircis et des cendres, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Il y a deux semaines, plus d’un hectare de forêt est parti en fumée. Et depuis, les pompiers sont en alerte maximale. Depuis le début de cette épisode caniculaire très précoce, les riverains craignent aussi de nouveaux départs de feu.